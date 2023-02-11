Вин Дизель сравнил себя с Джоном Толкином — автором «Властелина колец»

На недавно прошедшей презентации боевика «Форсаж 10» у Вина Дизеля спросили о сложностях, связанных с развитием его франшизы, которой уже более 20 лет. Дизель в ответе сравнил себя с писателем, автором «Властелина колец» Джоном Р. Р. Толкином, которому тоже было сложно «продолжать мифологию».

Знаете, что сложнее? Работать за кадром. Всё это расширение вселенной. Знаете, есть причина, по которой Толкин перестал писать. Потому что продолжать и развивать мифологию очень сложно. Никто в таком контексте не мыслит. Но это правда.

В «Форсаже 10» к своим ролям вернутся основные актёры из предыдущих частей, включая Вина Дизеля, Мишель Родригес, Джордану Брюстер, Тайриза Гибсона и Сона Гана. Фильм станет предпоследней частью основной франшизы, а финалом должен стать «Форсаж 11». Поставил картину Луи Летерье — режиссёр «Иллюзии обмана».

Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая.