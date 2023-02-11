Winstrike победила в фиджитал-турнире по Warface и лазертагу, выиграв 500 тыс. рублей

Российская команда Winstrike стала абсолютным победителем Фиджитал-игр 3 в дисциплине Warface в сочетании с лазертагом. В напряжённом финале она обыграла команду Repulse, опередив её только по дополнительным показателям — 21:20 (10:10, 10:10).

Для цифровой части финала команды выбрали карту «Окраина» и перенеслись в руины разрушенного города. Winstrike лучше начала этот этап и повела 5:2, но Repulse быстро отыгралась — 5:5, после чего соперники долго шли вровень. Winstrike добавила в концовке — 9:7, но дожать Repulse ей не удалось. Цифровой этап завершился вничью — 10:10.

Фото: «Игры Будущего»

Физический этап финала проходил на площадке лазертага. Winstrike взяла два первых раунда и вновь оторвалась в счёте 16:12, на что игроки Repulse ответили тремя победами и впервые в матче повели — 18:16. Но Winstrike выиграла две следующие схватки и перед заключительным боем была впереди — 20:18. Repulse не стала осторожничать в последнем раунде и вновь смогла сравнять счёт — 10:10 и 20:20 по итогам двух этапов.

Команды завершили финал не только с одинаковым количеством очков, но и с равным количеством фрагов. Исход матча решил третий показатель — Winstrike чаще соперника активировали устройства по сумме двух этапов соревнования. Дополнительное условие определения победителя было проговорено с командами на брифинге в преддверии матча.

Победителям достался трофей Фиджитал-игр, а также половина призового фонда — 500 тыс. рублей.

Была жёсткая заруба, равная игра в Warface, равная игра в лазертаге. К лазертагу готовились — пробежки, отжимания. Мне было очень интересно играть. Сам формат Фиджитал-игр отличный, и аналогов таким соревнованиям просто нет. Это очень круто. Организация была на высшем уровне.

Фото: «Игры Будущего»

Третье место завоевала команда Awinaw, которая обыграла MementoMori (11:5, 12:8). В цифровом этапе блеснул Артём ПраВшаА Маркелычев, который сделал 20 киллов и помог своей команде уверенно победить. На площадке для лазертага роль главного снайпера Awinaw взял на себя Данила Дэниел Абдурахманов, а MementoMori раскрылись только в конце матча.