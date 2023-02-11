Патрик Стюарт может снова сыграть Профессора Икс — уже в «Дэдпуле 3»

Знаменитый 82-летний актёр Патрик Стюарт недавно вернулся к образу Профессора Икс (Чарльз Ксавьер) в ленте «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Несмотря на то что известный борец за права мутантов умирал на экране дважды — один раз в «Мультивселенной безумия» и другой раз в «Логане», он может засветиться в «Дэдпуле 3». Так считают инсайдеры и фанаты.

В недавней беседе с журналистами Патрик Стюарт заявил, что авторы «Дэдпула 3» сказали ему пока «ждать».

Мне сказали ждать. Больше я ничего не знаю, честно.

Актёр Хью Джекман уже готовится к возвращению в образ Росомахи для фильма «Дэдпул 3». В сеть выложили свежее фото, на нём видно, что артист пашет в зале.

Фильм обещают выпустить в прокат 8 ноября 2024 года. Кто ещё снимется в ленте, помимо Рейнольдса и Джекмана, неизвестно.