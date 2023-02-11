Патрик Стюарт может снова сыграть Профессора Икс — уже в «Дэдпуле 3»
Поделиться
Знаменитый 82-летний актёр Патрик Стюарт недавно вернулся к образу Профессора Икс (Чарльз Ксавьер) в ленте «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Несмотря на то что известный борец за права мутантов умирал на экране дважды — один раз в «Мультивселенной безумия» и другой раз в «Логане», он может засветиться в «Дэдпуле 3». Так считают инсайдеры и фанаты.
В недавней беседе с журналистами Патрик Стюарт заявил, что авторы «Дэдпула 3» сказали ему пока «ждать».
Мне сказали ждать. Больше я ничего не знаю, честно.
Актёр Хью Джекман уже готовится к возвращению в образ Росомахи для фильма «Дэдпул 3». В сеть выложили свежее фото, на нём видно, что артист пашет в зале.
Фильм обещают выпустить в прокат 8 ноября 2024 года. Кто ещё снимется в ленте, помимо Рейнольдса и Джекмана, неизвестно.
Комментарии
- 11 февраля 2023
-
15:37
-
14:57
-
14:22
-
14:02
-
13:42
-
12:54
-
12:16
-
12:15
-
06:00
-
04:44
- 10 февраля 2023
-
22:39
-
21:56
-
21:42
-
21:18
-
21:07
-
21:00
-
20:42
-
20:38
-
20:18
-
19:48
-
19:14
-
18:47
-
18:38
-
18:12
-
17:36
-
17:13
-
16:38
-
16:02
-
15:27
-
14:58
-
14:54
-
14:49
-
14:41
-
14:34
-
14:09
Партнерский контент