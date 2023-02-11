«Тактика пятой точки» не поможет одолеть злодея из «Человека-муравья 3»

Джонатан Мэйджерс играет в грядущем блокбастере «Человек-муравей и Оса: Квантомания» Кванга Завоевателя. Персонаж станет главным антагонистом пятой фазы киновселенной Marvel. На днях журналист портала IGN спросил у актёра мнение насчёт так называемой «тактики пятой точки», с помощью которой Человек-муравей вполне может одолеть недруга.
Тактика заключается в том, что Человек-муравей, уменьшившись до самых малых размеров, может «заползти» Квангу в задний проход, чтобы потом вернуться в нормальное состояние, изнутри разорвав антагониста на куски.
Мэйджерс заявил, что такой трюк с Квангом точно не прокатит. Только он не стал объяснять почему.
Поверь мне, это точно не прокатило бы.
«Человек-муравей и Оса: Квантомания» откроет пятую фазу киновселенной Marvel. Премьера фильма во всём мире состоится 17 февраля, но в России картину ждать не стоит.
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