«Индиана Джонс 5» — один из самых дорогих фильмов в истории

По заверению издания Forbes, компания Disney выделила на производство «Индианы Джонса 5» баснословные $ 294,7 млн. Аналитики отмечают, что для окупаемости и прибыли ленте нужно собрать в кинотеатрах минимум $ 1 млрд.
Недавно Харрисон Форд подтвердил, что грядущий «Индиана Джонс 5» станет финальным аккордом для его персонажа. 80-летний актёр заявил, что хотел поставить точку в истории культового героя, так что в пятом фильме зрители увидят закат карьеры знаменитого археолога.
События «Индианы Джонса 5» расскажут об уже пожилом герое, который хотел завязать с приключениями. Однако они вновь находят его в самый неожиданный момент. Вместе с Харрисоном Фордом в картине снялись Мадс Миккельсен (Death Stranding), Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), Бойд Холбрук («Логан») и Антонио Бандерас (фильмы о Зорро, «Анчартед: На картах не значится»). Режиссёром ленты выступил Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari»).
Премьера «Индианы Джонса и циферблата судьбы» состоится 30 июня 2023 года. По данным инсайдеров, после этого Disney планирует продолжить франшизу уже без Харрисона Форда.
- 11 февраля 2023
-
17:14
-
16:42
-
16:11
-
15:37
-
14:57
-
14:22
-
14:02
-
13:42
-
12:54
-
12:16
-
12:15
-
06:00
-
04:44
- 10 февраля 2023
-
22:39
-
21:56
-
21:42
-
21:18
-
21:07
-
21:00
-
20:42
-
20:38
-
20:18
-
19:48
-
19:14
-
18:47
-
18:38
-
18:12
-
17:36
-
17:13
-
16:38
-
16:02
-
15:27
-
14:58
-
14:54
-
14:49