«Индиана Джонс 5» — один из самых дорогих фильмов в истории

По заверению издания Forbes, компания Disney выделила на производство «Индианы Джонса 5» баснословные $ 294,7 млн. Аналитики отмечают, что для окупаемости и прибыли ленте нужно собрать в кинотеатрах минимум $ 1 млрд.

Недавно Харрисон Форд подтвердил, что грядущий «Индиана Джонс 5» станет финальным аккордом для его персонажа. 80-летний актёр заявил, что хотел поставить точку в истории культового героя, так что в пятом фильме зрители увидят закат карьеры знаменитого археолога.

События «Индианы Джонса 5» расскажут об уже пожилом герое, который хотел завязать с приключениями. Однако они вновь находят его в самый неожиданный момент. Вместе с Харрисоном Фордом в картине снялись Мадс Миккельсен (Death Stranding), Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), Бойд Холбрук («Логан») и Антонио Бандерас (фильмы о Зорро, «Анчартед: На картах не значится»). Режиссёром ленты выступил Джеймс Мэнголд («Логан», «Ford против Ferrari»).

Премьера «Индианы Джонса и циферблата судьбы» состоится 30 июня 2023 года. По данным инсайдеров, после этого Disney планирует продолжить франшизу уже без Харрисона Форда.