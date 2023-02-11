Педро Паскаль раскрыл новые подробности третьего сезона «Мандалорца»

В беседе с журналистами Empire Педро Паскаль раскрыл новые подробности третьего сезона сериала «Мандалорец».
В новом сезоне главному герою предстоит отвечать перед своими собратьями за то, что он решил снять шлем. По закону мандалорцев, делать это категорически запрещено. Паскаль заявил, что в продолжении авторы раскроют больше информации о культуре этого воинственного сообщества и расскажут об их уникальной мифологии.
Что мне больше всего нравится в третьем сезоне, так это то, насколько сильно раскрывается мир Мандалора и мандалорцев. Это означает, что будет представлено так много различных аспектов культуры, политики, правил и новых открытий.
Педро напомнил, что теперь у главного героя есть уникальный Тёмный меч, за которым охотятся многие воины и наёмники. Ещё протагонист снова встретится с Бо-Катан Крайз, а с малышом Йодой он воссоединился в сериале «Книга Бобы Фетта».
Третий сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ c 1 марта 2023 года. Ранее компания планировала начать выпуск новых серий в феврале, но планы по неизвестным причинам решили немного сместить.
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