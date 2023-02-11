В Hogwarts Legacy создали Гарри Поттера, Рона, Гермиону и других героев волшебного мира

В начале Hogwarts Legacy игроку нужно настроить внешний вид героя. Редактор довольно подробный — он позволяет задать персонажу практически любую внешность. Пользователь YouTube под ником Apex попробовал создать Гарри Поттера, Гермиону, Рона Уизли, профессора Снегга, Ньюта Саламандера и Драко Малфоя.
Apex постарался создать максимально похожих героев. Но это у него получилось лишь отчасти. Хотя сходство с культовыми персонажами видно невооружённым взглядом.
Гарри Поттер
Фото: Warner Bros.
Драко Малфой
Фото: Warner Bros.
Рон Уизли
Фото: Warner Bros.
Северус Снегг
Фото: Warner Bros.
Ньют Саламандер
Фото: Warner Bros.
Гермиона Грейнджер
Фото: Warner Bros.
Hogwarts Legacy показала феноменальные результаты в Steam — игра уже вошла в топ-10 по пиковому онлайну. Вчера в неё одновременно играли 693 454 человека, а в ближайшие два дня результат может ещё улучшиться. Однако до пика Elden Ring и Cyberpunk 2077 игра уже вряд ли дойдёт.
Hogwarts Legacy вышла на ПК, PS5 и Xbox Series 10 февраля. До PS4, Xbox One и Nintendo Switch приключение доберётся позже.
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