В Hogwarts Legacy создали Гарри Поттера, Рона, Гермиону и других героев волшебного мира

В начале Hogwarts Legacy игроку нужно настроить внешний вид героя. Редактор довольно подробный — он позволяет задать персонажу практически любую внешность. Пользователь YouTube под ником Apex попробовал создать Гарри Поттера, Гермиону, Рона Уизли, профессора Снегга, Ньюта Саламандера и Драко Малфоя.

Apex постарался создать максимально похожих героев. Но это у него получилось лишь отчасти. Хотя сходство с культовыми персонажами видно невооружённым взглядом.

Гарри Поттер

Фото: Warner Bros.

Драко Малфой

Фото: Warner Bros.

Рон Уизли

Фото: Warner Bros.

Северус Снегг

Фото: Warner Bros.

Ньют Саламандер

Фото: Warner Bros.

Гермиона Грейнджер

Фото: Warner Bros.

Hogwarts Legacy показала феноменальные результаты в Steam — игра уже вошла в топ-10 по пиковому онлайну. Вчера в неё одновременно играли 693 454 человека, а в ближайшие два дня результат может ещё улучшиться. Однако до пика Elden Ring и Cyberpunk 2077 игра уже вряд ли дойдёт.

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Hogwarts Legacy вышла на ПК, PS5 и Xbox Series 10 февраля. До PS4, Xbox One и Nintendo Switch приключение доберётся позже.