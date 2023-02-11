Hogwarts Legacy уже обновила свой рекорд в Steam

Вчера мы активно следили за аудиторией Hogwarts Legacy в Steam — игра по пиковому онлайну моментально попала в топ-10 за всю историю Steam. Спустя сутки результат удалось обновить.

На момент выпуска новости одновременно в Hogwarts Legacy только в Steam играют 782 тыс. человек — это уже восьмой результат в истории платформы. Среди одиночных игр это третий результат — впереди только Elden Ring (953 тыс.) и Cyberpunk 2077 (1,05 млн). Сможет ли «Хогвартс» обойти их? Узнаем до конца выходных.

Топ-10 игр в Steam по пиковому онлайну выглядит следующим образом: