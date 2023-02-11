Hogwarts Legacy уже обновила свой рекорд в Steam
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Вчера мы активно следили за аудиторией Hogwarts Legacy в Steam — игра по пиковому онлайну моментально попала в топ-10 за всю историю Steam. Спустя сутки результат удалось обновить.
На момент выпуска новости одновременно в Hogwarts Legacy только в Steam играют 782 тыс. человек — это уже восьмой результат в истории платформы. Среди одиночных игр это третий результат — впереди только Elden Ring (953 тыс.) и Cyberpunk 2077 (1,05 млн). Сможет ли «Хогвартс» обойти их? Узнаем до конца выходных.
Топ-10 игр в Steam по пиковому онлайну выглядит следующим образом:
- PUBG — 3 257 248 человек.
- Lost Ark — 1 325 305 человек.
- CS:GO — 1 308 963 человека.
- Dota 2 — 1 295 114 человека.
- Cyberpunk 2077 — 1 053 338 человек.
- Elden Ring — 953 426 человек.
- New World — 913 634 человека.
- Hogwarts Legacy — 782 484 человека.
- Goose Goose Duck — 702 845 человек.
- Apex Legends — 511 676 человек.
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