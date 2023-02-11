Слух: Джордж Клуни вернётся к роли Бэтмена во «Флэше»

Похоже, перезапуск киновселенной DC в фильме «Флэш» будет насыщен фансервисом. Известный инсайдер MyTimeToShineHello открыто намекнул, что к роли Бэтмена вернётся Джордж Клуни — он играл супергероя в конце девяностых в неудачных фильмах Джоэла Шумахера.

Сначала я должен был убедиться, прежде чем что-либо писать. Теперь я уверен.

Намёк инсайдера Фото: «Твиттер»

«Флэш» выйдет в июне и станет началом перезапуска киновселенной DC. Именно в нём, похоже, случится «Флэшпойнт» — событие, которое как раз и станет концом эпохи текущих фильмов DC. Первым полноценным фильмом новой киновселенной станет «Супермен: Наследие» — он выйдет летом 2025 года.

Первые проекты объединённой вселенной представили в конце января — подробнее о них в отдельном материале.