В Hogwarts Legacy нашли родственника Волан-де-морта

В Hogwarts Legacy нет героев из книг и фильмов по вселенной «Гарри Поттера», зато в игре можно встретить родственника одного из самых зловещих антагонистов этого мира. На это обратили внимание журналисты издания GRY Online.
В игре есть слепой студент Оминис Гонт. Согласно классическому переводу «Гарри Поттера» от «Росмэн» он относится к семейству Мраксов — этот клан состоит из чистокровных магов, и они плотно связаны с семьями Реддлов и Поттеров.
Оминис Гонт (Мракс) в Hogwarts Legacy
Фото: Warner Bros.
Оминис Гонт (Мракс) жил в одно время с Марволо Мраксом, дедушкой Тома Марволо Реддла, который в свою очередь известен как лорд Волан-де-Морт. Фанаты заявляют, что Оминис родился в 1875 году и не может быть сыном Марволо, потому что год рождения дедушки Волдеморта — 1872-й. Они уверены, что Оминис и Марволо — родные или двоюродные братья.
Оминиса можно встретить в игре в одном из квестов. В разговоре с ним можно узнать, что его отец — потомок Салазара Слизерина, и он заботится о «чистоте крови». Это также подтверждает, что у него есть родственная связь с Волан-де-Мортом.
- 12 февраля 2023
-
13:14
-
12:35
- 11 февраля 2023
-
23:53
-
21:24
-
18:55
-
18:16
-
17:47
-
17:14
-
16:42
-
16:11
-
15:37
-
14:57
-
14:22
-
14:02
-
13:42
-
12:54
-
12:16
-
12:15
-
06:00
-
04:44
- 10 февраля 2023
-
22:39
-
21:56
-
21:42
-
21:18
-
21:07
-
21:00
-
20:42
-
20:38
-
20:18
-
19:48
-
19:14
-
18:47
-
18:38
-
18:12
-
17:36