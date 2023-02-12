В Hogwarts Legacy нашли родственника Волан-де-морта

В Hogwarts Legacy нет героев из книг и фильмов по вселенной «Гарри Поттера», зато в игре можно встретить родственника одного из самых зловещих антагонистов этого мира. На это обратили внимание журналисты издания GRY Online.

Внимание! Ниже есть некритичные спойлеры.

В игре есть слепой студент Оминис Гонт. Согласно классическому переводу «Гарри Поттера» от «Росмэн» он относится к семейству Мраксов — этот клан состоит из чистокровных магов, и они плотно связаны с семьями Реддлов и Поттеров.

Оминис Гонт (Мракс) в Hogwarts Legacy Фото: Warner Bros.

Оминис Гонт (Мракс) жил в одно время с Марволо Мраксом, дедушкой Тома Марволо Реддла, который в свою очередь известен как лорд Волан-де-Морт. Фанаты заявляют, что Оминис родился в 1875 году и не может быть сыном Марволо, потому что год рождения дедушки Волдеморта — 1872-й. Они уверены, что Оминис и Марволо — родные или двоюродные братья.

Оминиса можно встретить в игре в одном из квестов. В разговоре с ним можно узнать, что его отец — потомок Салазара Слизерина, и он заботится о «чистоте крови». Это также подтверждает, что у него есть родственная связь с Волан-де-Мортом.