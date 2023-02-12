Дженна Ортега не хочет, чтобы «Уэнсдей» превратилось в шоу про любовь

Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега хочет, чтобы второй сезон сосредоточил внимание зрителя на развитии её героини, а не на романтических отношениях.
Дженна пока сама не знает, что будет происходить во втором сезоне «Уэнсдей», когда начнутся съёмки и на какое время намечена премьера. По её словам, сценаристы хотят реализовать в продолжении массу свежих идей, работа у них кипит. Она хотела бы, чтобы в нём авторы сосредоточились на Уэнсдей Аддамс и её внутренних переживаниях, а не на любовных треугольниках, которые, по её словам, в первом сезоне «было странно оправдывать».
Один из шоураннеров сериала Альфред Гоф ранее уверял, что во втором сезоне, возможно, сюжет сосредоточится на том, как Уэнсдей продолжает учиться дружить и видеть мир не в только в чёрно-белом цвете.
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