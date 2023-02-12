Блогер жестоко уничтожил коллекционное издание Hogwarts Legacy

YouTube-блогер под ником Plainrock124 с помощью молотка и огня уничтожил дорогое коллекционное издание недавно вышедшей Hogwarts Legacy.
Уничтожение коллекционного издания Hogwarts Legacy
Парня сразу записали в борцы с трансфобией, потому что новое приключение, события которого разворачиваются в мире «Гарри Поттера», бойкотируют в первую очередь борцы с трансфобией. Эти активисты считают, что Джоан Роулинг, которую они критикуют за трансфобную позицию, имеет отношение к Hogwarts Legacy.
Фото: Twitter
Оказалось, что блогер — вовсе даже не активист. Он просто специализируется на уничтожении дорогих коллекционных изданий, техники и других предметов. Недавно он «размотал» молотком видеокарту RTX 3080 Ti.
Фото: Twitter
Сама игра недавно обновила свой рекорд в Steam. Вчера в неё играло 782 тыс. человек — это уже восьмой результат в истории платформы. Среди одиночных игр это третий результат — впереди только Elden Ring (953 тыс.) и Cyberpunk 2077 (1,05 млн). Сможет ли «Хогвартс» обойти их? Узнаем до конца выходных.
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