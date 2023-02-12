Режиссёр «Форсажа 10» переписал почти весь сюжет ленты
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В самом начале производства «Форсажа 10» авторы столкнулись с рядом проблем. В результате проект покинул режиссёр Джастин Лин, а его место занял постановщик Луи Летерье, наиболее известный по лентам «Иллюзия обмана» и «Невероятный Халк». Летерье недавно признался, что его попросили переписать весь третий акт новой части киносаги Вина Дизеля.
В итоге режиссёр забыл о сне на несколько дней, перелопатить пришлось весь сюжет. А завершающие штрихи он вносил по дороге на съёмочную площадку.
Я прочитал сценарий четыре раза. Потом я сказал продюсерам, что у меня есть некоторые идеи, и они ответили: «Отлично, потому что весь третий акт меняется. Вы можете переписать его сегодня вечером?».
Я согласился, и начал писать, забыв о сне на несколько дней. Поскольку третий акт менялся, мне нужно было изменить и первый. Так что, по сути, мне пришлось на лету перестраивать весь сюжет.
Фильм станет предпоследней частью основной франшизы, а финалом должен стать «Форсаж 11».
Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая.
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