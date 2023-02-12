Like a Dragon: Ishin оптимизировали под Steam Deck

Студия Ryu Ga Gotoku Studio официально не объявляла, что Like a Dragon: Ishin будет оптимизирована под портативную Steam Deck, но эта информация всплыла на официальной странице игры в Steam.
На платформе Valve сообщается, что игра будет полностью совместима со Steam Deck. Она получит специальный пресет графики, оптимизированный для портативного устройства. Инженеры также адаптировали весь шрифт и интерфейс.
При этом пока неизвестно, сколько кадров в секунду будет выдавать Like a Dragon: Ishin на портативной Steam Deck и какие настройки графики предложат пользователям.
Фото: Steam
Действие Like A Dragon: Ishin развернётся в Японии образца 1867 года. Игрокам предстоит окунуться в историю самурая Сакамото Рёмы, который внешне очень похож на Кадзуму Кирю из серии Yakuza. Сакамото — реальный политический и общественный деятель периода Эдо и национальный герой Японии. Разработчики заявили, что в ремейке игроки встретят героев из прошлых частей Yakuza.
Оригинальная Ishin вышла в 2014 году только в Японии и только на PS3 и PS4. Ремейк поступит в продажу 21 февраля 2023 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
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