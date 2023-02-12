Канадцы массово отменяют подписку на Netflix

Недавно Netflix ввёл ограничения для тех, кто позволяет пользоваться своим аккаунтом нескольким людям. Новые правила уже спровоцировали массовую отмену подписки в Канаде.

Теперь пользователям из Канады тоже нужно раз в месяц подключаться к точке Wi-Fi, которая принадлежит владельцу учётной записи. В противном случае профиль могут заблокировать. Это нововведение негативно отразилось на канадских студентах, путешественниках и всех тех, кто живёт вдали от домашнего «вайфая». Кроме того, члены семьи и друзья, кто делили одну учётку на несколько человек, тоже в невыгодном положении.

Канадские пользователи «Твиттера» начали открыто критиковать новую политику Netflix.

Netflix переоценил свою важность. Канада — одна из первых стран, где начали брать дополнительную плату за шеринг паролей, а это значит, что мне пора отменять подписку. Пока.

Сперва Netflix ввёл подобные ограничения только в трёх странах: Чили, Коста-Рике и Перу. Однако теперь они также действуют в Новой Зеландии, Канаде, Португалии и Испании. До остального мира нововведение доберётся в ближайшие месяцы, хотя ещё несколько дней назад в онлайн-кинотеатре отрицали, что изменения коснутся большинства стран.