Огромного топляка в сериале The Last of Us создавали без спецэффектов

В пятом эпизоде сериала The Last of Us герои встречаются с огромным и устрашающим топляком. Оказалось, что его сделали без использования компьютерной графики и цифровых спецэффектов. Монстра создала команда специалистов по визуальным эффектам под предводительством Барри Гауэра. В копилке у ребят целых четыре премии «Эмми».

Ранее Барри с компанией поработали над монстрами в сериалах «Очень странные дела», «Игра престолов», «Дом Дракона» и других. Он рассказал о работе над созданием топляка и другими заражёнными в шоу The Last of Us.

Топляк из сериала The Last of Us

Топляк Фото: HBO

Топляка сыграл двухметровый каскадёр Адам Бейзил. Создание монстра началось с того, что с актёра сняли огромный слепок. По словам Барри, у Адама идеальная комплекция и физическая форма.

Всё было вылеплено и отлито по частям: верхняя половина, голова, руки, ноги. На спине и по талии шла молния, которая всё соединяла.

Стыковочные швы и молнии специалисты скрыли в покрытых грибками складками костюма. Во время съёмок на костюм наносили специальный гель, чтобы дополнительно выделить чудовище в кадре.

Костюм должен быть мягким, но при этом влажным. Мы покрыли его специальным гелевым раствором, который придал грибкам блеск. На всём теле было множество маленьких шипов и колючих волосков, пробивающихся сквозь кожу.

Костюм топляка весил целых 40 килограммов — он оказался даже тяжелее Векны из сериала «Очень странные дела». А во время съёмок сцен с огромным монстром участие принимали и щелкуны — их на площадке играли 10-15 каскадёров. А обычных людей играли более 50 статистов. Над гримом всех актёров трудились 65 дизайнеров-протезистов. Его наносили в течение пяти часов. В общем, съёмки были продолжительными и масштабными.