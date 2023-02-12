Пенн Бэджли умолял авторов сериала «Ты» сократить число постельных сцен

Пенн Бэджли играет в сериале «Ты» главного героя — маньяка Джо Голдберга. Недавно в подкасте Podcrushed актёр признался, чтобы он просил авторов шоу сократить в четвёртом сезоне количество постельных сцен. Он не хотел лишний раз «напрягать» супругу, которую очень любит. Артист также не хотел, чтобы его запомнили как исполнителя романтических ролей.

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Бэджли заявил, что он, понимая все риски, обсудил этот щепетильный вопрос с шоураннером проекта Серой Гэмбл. Она в итоге пошла ему навстречу, и в четвёртом сезоне количество откровенных сцен действительно меньше, чем в предыдущих.

Я спросил её: «Знаю, что вы не можете убрать это полностью, так как это своего рода ДНК сериала, но вы можете как-то сократить число откровенных сцен?».



Сера дала положительный ответ и даже обрадовалась моей честности. Она оценила мою прямоту и то, что я был разумным и практичным. В итоге она с коллегами уменьшила количество таких эпизодов.

Первая половина четвёртого сезона сериала «Ты» вышла на Netflix 9 февраля. Все пять эпизодов шоу можно посмотреть с русскими субтитрами и оригинальной озвучкой.