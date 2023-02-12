Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» массово скупают в Steam

Valve представила топ-10 самых продаваемых игр и устройств магазина Steam по выручке в период с 6 по 12 февраля.

На этой неделе вышла Hogwarts Legacy — долгожданная фанатами большая игра по вселенной «Гарри Поттера». Первые четыре строчки топа заняли различные версии приключения. На пятом — портативный ПК Steam Deck. Седьмое место захватил ремейк Dead Space, а шутер CS:GO благодаря свежему обновлению контента расположился на 10-м.

Благодаря 50-процентной скидке в чарт вернулся ролевой зомби-экшен Dying Light 2 Stay Human. Он вышел в релиз год назад — 4 февраля 2022-го.

Чарт продаж в Steam с 6 по 12 февраля