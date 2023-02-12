Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» массово скупают в Steam
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Valve представила топ-10 самых продаваемых игр и устройств магазина Steam по выручке в период с 6 по 12 февраля.
На этой неделе вышла Hogwarts Legacy — долгожданная фанатами большая игра по вселенной «Гарри Поттера». Первые четыре строчки топа заняли различные версии приключения. На пятом — портативный ПК Steam Deck. Седьмое место захватил ремейк Dead Space, а шутер CS:GO благодаря свежему обновлению контента расположился на 10-м.
Благодаря 50-процентной скидке в чарт вернулся ролевой зомби-экшен Dying Light 2 Stay Human. Он вышел в релиз год назад — 4 февраля 2022-го.
Чарт продаж в Steam с 6 по 12 февраля
- Hogwarts Legacy (новинка; расширенное издание).
- Hogwarts Legacy (новинка).
- Hogwarts Legacy (новинка).
- Hogwarts Legacy (новинка; расширенное издание).
- Steam Deck.
- Project Zomboid.
- Dead Space (ремейк).
- Destiny 2: Lightfall + Annual Pass.
- Dying Light 2 Stay Human.
- CS:GO.
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