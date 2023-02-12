Видео с якутской The Day Before удалили с YouTube. Всё дело в правах на торговую марку
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Якутская игра The Day Before продолжает попадать в один скандал за другим. 12 февраля студия Fntastic опубликовала обращение к игрокам, в котором рассказала, что администрация YouTube удалила все ролики с геймплеем будущего экшена.
Как рассказали авторы, всё дело в той самой торговой марке The Day Before в США, которая принадлежит автору приложения-календаря. Он связывался с разработчиками ещё в 2021 году, а теперь после подачи жалобы захотел «что-то обсудить» с создателями отечественного экшена. Что именно — российская студия и сама не знает.
В Fntastic заявили, что добьются справедливости в этом деле несмотря ни на что. Пока неясно, к чему придут обе стороны, однако не исключено, что к релизу 10 ноября The Day Before сменит своё название.
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