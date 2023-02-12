Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Видео с якутской The Day Before удалили с YouTube. Всё дело в правах на торговую марку

Видео с якутской The Day Before удалили с YouTube. Всё дело в правах на торговую марку
Комментарии

Якутская игра The Day Before продолжает попадать в один скандал за другим. 12 февраля студия Fntastic опубликовала обращение к игрокам, в котором рассказала, что администрация YouTube удалила все ролики с геймплеем будущего экшена.

Как рассказали авторы, всё дело в той самой торговой марке The Day Before в США, которая принадлежит автору приложения-календаря. Он связывался с разработчиками ещё в 2021 году, а теперь после подачи жалобы захотел «что-то обсудить» с создателями отечественного экшена. Что именно — российская студия и сама не знает.

В Fntastic заявили, что добьются справедливости в этом деле несмотря ни на что. Пока неясно, к чему придут обе стороны, однако не исключено, что к релизу 10 ноября The Day Before сменит своё название.

Новость по теме
«Разрушать легко, творить трудно». Авторы The Day Before ответили на критику игры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023