Вышел первый трейлер «Флэша». Это финал киновселенной DC Зака Снайдера

Warner Bros. за полчаса до начала Супербоула-2023 показала первый трейлер «Флэша». Ролик наконец-то полноценно раскрыл завязку фильма — в общем-то, нас действительно ожидает перезапуск вселенной.

Трейлер «Флэша»

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат WB.

Постер «Флэша»

Фото: WB

В трейлере показали сразу двух Бэтменов — в исполнении Майкла Китона (фильмы Тима Бёртона из 90-х) и Бэна Аффлека. Вдобавок раскрыли других персонажей и даже злодея первого «Человека из стали» — Майкл Шэннон вернётся к роли генерала Зод.

По сюжету Барри вернётся во времени, чтобы спасти родителей, но в итоге запустит катаклизм по слиянию миров, где даже прошлое и будущее сливаются воедино.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится уже 16 июня. Для текущей киновселенной DC это станет большим финалом, который плавно перетечёт в новую вселенную под новым руководством. Первым большим фильмом новой франшизы станет «Супермен: Наследие».