Новый тизер фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» посвятили Porsche
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Paramount Pictures выпустила тизер фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов». В небольшом ролике можно увидеть робота по имени Мираж, который способен трансформироваться в автомобиль немецкой марки Porsche.
Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures
События «Восхождения Звероботов» развернутся в 1994 году в Нью-Йорке и некоторых городах Перу и будут сосредоточены на истории Оптимуса Прайма. Главные роли в картине исполнили Мишель Йео («Всё везде и сразу»), Пит Дэвидсон («Компромат»), Рон Перлман («Хеллбой») и Энтони Рамос («Гамильтон»). Поставил ленту Стивен Кейпл младший — ранее он работал над «Кридом 2».
Премьера фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» состоится 9 июня.
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