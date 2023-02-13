«Тебе не добраться до моей машины». Вышла реклама «Форсажа 10» с новыми кадрами

Universal Pictures выпустила рекламный ролик «Форсажа 10». По большей части он повторяет недавно выпущенный трейлер, однако в нём всё же можно увидеть новые кадры.

Видео доступно на YouTube-канале The Fast Saga. Права на видео принадлежат Universal Pictures

Так, одной из сцен на Доминика едут сразу две фуры с цистернами, и герой решается на отчаянный шаг — спрыгнуть с плотины вниз. Неясно, выживет ли глава семьи после этой авантюры.

В «Форсаже 10» к своим ролям вернутся основные актёры из предыдущих частей, включая Вина Дизеля, Мишель Родригес, Джордану Брюстер, Тайриза Гибсона и Сона Гана. Главного злодея Данте сыграет Джейсон Момоа.

Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая. Это будет предпоследняя картина в серии.