«Задай им, Инди!». Вышел рекламный ролик «Индианы Джонса 5» с новыми кадрами

Disney выпустила новый рекламный ролик «Индианы Джонса 5» с подзаголовком Dial of Destiny («Часы судьбы»). В нём можно увидеть новые кадры с культовым археологом, взглянуть на его крестницу Хелену и злодея Юргена Воллера.

Видео доступно на YouTube-канале Lucasfilm. Права на видео принадлежат Disney

События «Индианы Джонса 5» развернутся в 1969 году. Пожилой археолог уже давно завязал с приключениями, однако они всё равно находят героя в самый неожиданный момент. Сюжет будет во многом посвящён космической гонке между СССР и США.

К главной роли вернулся Харрисон Форд, вместе с ним в картине снялись Мадс Миккельсен (Death Stranding), Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), Бойд Холбрук («Логан») и Антонио Бандерас («Анчартед: На картах не значится»). Режиссёром ленты выступил Джеймс Мэнголд («Логан»).

Премьера «Индианы Джонса и циферблата судьбы» состоится 30 июня 2023 года.