Съёмки второго спин-оффа «Ведьмака» начнутся в апреле
Поделиться
Издание Redanian Intelligence сообщило, что в скором времени начнутся съёмки второго спин-оффа «Ведьмака». Согласно информации, производство стартует в Южной Африке в апреле и закончится в сентябре 2023 года.
Напомним, что спин-офф посвятят криминальной банде «Крысы». В шоу покажут жизнь банды до встречи с Цири, которая должна произойти в третьем сезоне. А ещё появился синопсис «Крыс».
Шестеро воров-подростков должны полагаться на свои криминальные навыки, планируя крупнейшее ограбление в своей карьере и соперничая с самым опасным преступным синдикатом в королевстве.
Всего в банде будет шесть человек, а Netflix объявил пока что лишь четырёх актёров на ключевые роли. В спин-оффе сыграют Кристелл Элвин, Фабиан МакКаллум, Джульетт Александра и Эгги Адамс.
Даты выхода у спин-оффа нет, а новый сезон «Ведьмака» выйдет летом этого года.
Комментарии
- 13 февраля 2023
-
09:00
-
08:35
-
04:25
-
03:22
-
03:11
-
02:56
-
02:44
-
02:07
- 12 февраля 2023
-
23:04
-
22:48
-
19:56
-
19:23
-
18:46
-
18:13
-
17:20
-
16:21
-
15:51
-
15:20
-
14:47
-
14:16
-
13:41
-
13:14
-
12:35
- 11 февраля 2023
-
23:53
-
21:24
-
18:55
-
18:16
-
17:47
-
17:14
-
16:42
-
16:11
-
15:37
-
14:57
-
14:22
-
14:02
Партнерский контент