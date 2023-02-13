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Видео: звезду «Гарри Поттера» Тома Фелтона не определили в любимый факультет

Видео: звезду «Гарри Поттера» Тома Фелтона не определили в любимый факультет
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Актёр Том Фелтон, известный по роли слизеринца Драко Малфоя из «Гарри Поттера», прошёл тест на определение факультета на сайте Wizarding World. Ожидания Фелтона не оправдались — его определили в Гриффиндор.

Актёр в шутку сделал вид, что его всё устраивает, а потом расплакался. Фелтон наверняка хотел попасть в Слизерин, поскольку его персонаж Драко был именно из этого факультета. Ирония ещё в том, что Гриффиндор считается главным соперником Слизерина.

Пройти подобный тест можете и вы — мы сделали его сами. Ознакомиться с материалом можно ниже.

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