Видео: звезду «Гарри Поттера» Тома Фелтона не определили в любимый факультет

Актёр Том Фелтон, известный по роли слизеринца Драко Малфоя из «Гарри Поттера», прошёл тест на определение факультета на сайте Wizarding World. Ожидания Фелтона не оправдались — его определили в Гриффиндор.

Актёр в шутку сделал вид, что его всё устраивает, а потом расплакался. Фелтон наверняка хотел попасть в Слизерин, поскольку его персонаж Драко был именно из этого факультета. Ирония ещё в том, что Гриффиндор считается главным соперником Слизерина.

Пройти подобный тест можете и вы — мы сделали его сами. Ознакомиться с материалом можно ниже.

Совсем недавно состоялся полноценный релиз игры Hogwarts Legacy. Игра доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. Позже проект доберётся до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.