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«У меня побежали мурашки». Фанаты восторженно приняли трейлер «Флэша»

«У меня побежали мурашки». Фанаты восторженно приняли трейлер «Флэша»
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На прошедшем ночью Супербоуле Warner Bros. опубликовала первый трейлер «Флэша». Этот долгожданный фильм завершит киновселенную DC Зака Снайдера и откроет двери для новой киновселенной под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

Судя по всему, трейлер очень сильно понравился аудитории. У него уже почти 2 млн просмотров и 100 тыс. лайков. Дизлайков накопилось всего 7,7 тыс. Люди отмечают, что надеются на эту картину.

Фото: YouTube

Хвалебные слова получили Бэтмены в исполнении Майкла Китона и Бена Аффлека. Также похвалили саму идею фильма, но вот скандального актёра Эзру Миллера фанаты, кажется, не полюбят ещё долго. Аудитория подчёркивает, что фильм должен вызвать очень сильные и тёплые эмоции.

Этот трейлер разбудил во мне ребёнка. Не могу перестать улыбаться!
Приятно снова видеть Майкла Китона и Бена Аффлека на экране.
У меня мурашки побежали по коже, когда появился Китон в образе Бэтмена.
Этот фильм выглядит безумно хорошо. Я не могу дождаться его!
Я надеялся, что это будет хорошо, но не думал, что потрясающе!

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Interactive Entertainment.

Премьера «Флэша» состоится в кинотеатрах 16 июня. В России фильм наверняка не выйдет.

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