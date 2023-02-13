Кэмерон против Кэмерона: «Аватар 2» не обогнал «Титаник» из-за повторного проката
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Несколько дней назад в мировой повторный прокат вышла обновлённая версия «Титаника» Джеймса Кэмерона. Ленту показывают в кинотеатрах по всему миру в разрешении 4K и с поддержкой различных современных технологий.
Из-за того, что у «Титаника» начался повторный прокат, ленту не смог обогнать второй «Аватар». На данный момент сборы «Пути воды» составляют $ 2,213 млрд, тогда как у «Титаника» — $ 2,216 млрд. До повторного показа драмы у неё было $ 2,194 млрд.
Фото: Box Office Mojo
Вторая часть «Аватара» наверняка обгонит «Титаник», но для этого придётся подождать. «Путь воды» в России показывают, а вот ремастированную версию драмы – нет.
Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.
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