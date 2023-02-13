Стример Gorgc раскрыл размер зарплат у игроков в Dota 2 в Европе
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Стример и профессиональный игрок в Dota 2 Жан Gorgc Стефановски назвал минимальную зарплату в топовых европейских командах, обсуждая уход клуба Fnatic из дисциплины.
По словам керри Team Bald Reborn, ставка игрока может составлять от $ 10 тыс.
Не знаю, какая средняя зарплата в Юго-Восточной Азии, но содержать такую команду, как Fnatic, — это всё ещё дорого, я уверен. Дело в буткемпе, зарплатах, которые должны быть как минимум 4–5 тысяч долларов, так?
Что касается Европы, если у тебя топовая команда, ты будешь платить минимум $ 10 тыс. каждому игроку. Где-то в этом районе.
Ранее известный клуб Fnatic закрыл подразделение по Dota 2, которое существовало более десяти лет. Изначально команда Fnatic выступала в Европе, а последние несколько сезонов поддерживала состав в Азии.
Новость по темеКиберспортивный клуб Fnatic отказался от команды по Dota 2
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