Стример Gorgc раскрыл размер зарплат у игроков в Dota 2 в Европе

Стример и профессиональный игрок в Dota 2 Жан Gorgc Стефановски назвал минимальную зарплату в топовых европейских командах, обсуждая уход клуба Fnatic из дисциплины.

По словам керри Team Bald Reborn, ставка игрока может составлять от $ 10 тыс.

Не знаю, какая средняя зарплата в Юго-Восточной Азии, но содержать такую команду, как Fnatic, — это всё ещё дорого, я уверен. Дело в буткемпе, зарплатах, которые должны быть как минимум 4–5 тысяч долларов, так?



Что касается Европы, если у тебя топовая команда, ты будешь платить минимум $ 10 тыс. каждому игроку. Где-то в этом районе.

Ранее известный клуб Fnatic закрыл подразделение по Dota 2, которое существовало более десяти лет. Изначально команда Fnatic выступала в Европе, а последние несколько сезонов поддерживала состав в Азии.