Хакерша не взломает Hogwarts Legacy за обещанные 10 дней. Возникли трудности
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3 февраля хакерша под ником EMPRESS, известная тем, что взламывает антипиратскую защиту у игр, сообщила, что планирует снять Denuvo у Hogwarts Legacy в течение десяти дней. Как оказалось, процесс затянется.
Девушка рассказала, что для защиты проекта используют новую, 17-ю версию Denuvo, которая значительно сложнее, чем предыдущая. Этот факт сильно озадачил EMPRESS, но она отметила, что всё равно «уничтожит» антипиратскую защиту.
Фото: Reddit
Как скоро защита с Hogwarts Legacy будет снята, неизвестно. Ранее EMPERSS призвала вообще не покупать лицензионные игры с Denuvo, а ждать появления пиратских взломанных версий. Она считает, что Denuvo — зло игровой индустрии.
Сама Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.
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