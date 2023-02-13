Techland рассказала, как будет поддерживать Dying Light 2 в этом году

Techland рассказала, как будет поддерживать Dying Light 2 на протяжении 2023 года. Для проекта готовится как новый контент, так и более мелкие улучшения. Все обновления сделают тайтл лучше.

В апреле игроков ждут улучшения боевой системы и физики, а также новые задания и возможность делать трансмогрификацию видов оружия. В июне авторы улучшат паркур и ночной геймплей. Позже в зомби-экшен добавят новые сюжетные задания и другой контент.

Фото: Techland

Судя по всему, поддержка второй части Dying Light будет такой же активной, как и в случае с первой игрой, — обновления для неё активно выходили на протяжении нескольких лет.

Dying Light 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Версия для Nintendo Switch появится позже.