В России могут резко подешеветь ноутбуки

На складах российских магазинов электроники сейчас скопилось более 1 млн ноутбуков, что может привести к ощутимому снижению цен на часть моделей. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, виной тому стал повышенный спрос на ноутбуки в феврале и марте прошлого года. Вместе с ажиотажем дистрибуторы стали закупать технику про запас. Однако к концу 2022 года компаниям удалось наладить параллельный импорт, проблема с поставками исчезла, а спрос резко упал.
Образовался профицит ноутбуков, около 1 млн устройств оказалось не реализовано с прошлого года. Больше всего на складах поставщиков запас тайваньских MSI, американских HP, а также китайских Xiaomi, Haier и российских F+, Prestigio.
Источник сообщает, что при сохранении курса доллара после праздников в феврале и марте цены на ноутбуки снизятся на 10–15% и вернутся к прежним значениям только осенью.
Также стало известно, что в России есть большой запас смартфонов, однако неизвестно, коснётся ли снижение цен этой категории товаров.
- 13 февраля 2023
-
12:14
-
11:45
-
11:43
-
11:24
-
11:20
-
10:50
-
10:50
-
10:20
-
09:35
-
09:00
-
08:35
-
04:25
-
03:22
-
03:11
-
02:56
-
02:44
-
02:07
- 12 февраля 2023
-
23:04
-
22:48
-
19:56
-
19:23
-
18:46
-
18:13
-
17:20
-
16:21
-
15:51
-
15:20
-
14:47
-
14:16
-
13:41
-
13:14
-
12:35
- 11 февраля 2023
-
23:53
-
21:24
-
18:55