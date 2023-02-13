В России могут резко подешеветь ноутбуки

На складах российских магазинов электроники сейчас скопилось более 1 млн ноутбуков, что может привести к ощутимому снижению цен на часть моделей. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, виной тому стал повышенный спрос на ноутбуки в феврале и марте прошлого года. Вместе с ажиотажем дистрибуторы стали закупать технику про запас. Однако к концу 2022 года компаниям удалось наладить параллельный импорт, проблема с поставками исчезла, а спрос резко упал.

Образовался профицит ноутбуков, около 1 млн устройств оказалось не реализовано с прошлого года. Больше всего на складах поставщиков запас тайваньских MSI, американских HP, а также китайских Xiaomi, Haier и российских F+, Prestigio.

Источник сообщает, что при сохранении курса доллара после праздников в феврале и марте цены на ноутбуки снизятся на 10–15% и вернутся к прежним значениям только осенью.

Также стало известно, что в России есть большой запас смартфонов, однако неизвестно, коснётся ли снижение цен этой категории товаров.