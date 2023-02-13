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Москвич создал русскоязычную стримершу-нейросеть, которая может общаться с чатом

Москвич создал русскоязычную стримершу-нейросеть, которая может общаться с чатом
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26-летний пользователь под ником Soenon зарегистрировал на Twitch аккаунт ИИ-стримерши AI_Princess. Нейросеть уже провела несколько прямых трансляций, в ходе которых отвечала на вопросы пользователей в чате.

Автор нейросети, которого зовут Ян, планирует развивать её дальше: в планах – улучшение графического и звукового интерактива и обучение ИИ реагировать на звуки и человеческую речь. Основной сложностью москвич называет технические трудности — все операции, обучение и трансляции он проводит с ноутбука.

На данный момент на канал AI_Princess подписались уже более 2,8 тыс. человек. Отдельные трансляции собирают до 500 зрителей одновременно.

Ранее на Twitch стала популярной англоязычная ИИ-стримерша Neuro-sama, которая умеет играть в Minecraft и комментировать различные видео с YouTube. Канал нейросети неоднократно блокировали за расистские высказывания и оскорбления — разработчики пытаются исправить ситуацию.

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