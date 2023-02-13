«После матчей тиммейты ехали бухать и курить». Дахак рассказал, почему ушёл из HellRaisers

Киберспортсмен Никита Daxak Кузьмин подробно рассказал, по каким причинам покинул состав Hellraisers по Dota 2, с которым незадолго до этого отобрался на глобальный турнир The Lima Major 2023 в Перу.
По словам Дахака, у него регулярно возникало недопонимание с тренером коллектива Александром Nofear Чурочкиным, который отказывался разбирать игровые ошибки и не выполнял другие задачи.
Перед киком Nofear стал меня газлайтить и говорил, что я ужасно играю и ничего не делаю, хотя до этого убеждал, какой я молодец и как многому он у меня научился. В конце я поставил ультиматум: либо я, либо он.
Кузьмин также остался недоволен игровой формой и манерой руководства капитана команды Алексея Solo Березина.
Он не хотел подходить и смотреть реплеи. Я только один раз видел, как он смотрел за другим игроком, но ни разу, чтоб смотрел за собой. Вся его мотивация заключалась в том, чтобы давить по 10+ пабликов в день, половину из которых он отыгрывал на пофиг. В моём понимании Solo провалился и как игрок, и как капитан.
Также проблемой, которая привела к изменениям в составе, стала атмосфера в коллективе.
В команде большое значение имеет совместное времяпрепровождение. Когда один человек просыпается в 9:00, а другой — в 14:00, то сложно найти общий коннект.
После матчей тиммейты ехали бухать и курить. А я не переношу ни курение, ни алкоголь. Мне даже сам запах неприятен. Когда мы куда-то ездили всей командой пару раз — я ездил. Но когда половина команды курит, а я прошу встать и пойти на улицу — это атмосферу всё же руинит.
Daxak также отметил, что был готов поехать с командой на The Lima Major 2023 и покинуть состав уже после турнира, если бы ему чётко объяснили его полномочия в коллективе. Однако в последний день перед покупкой билетов на турнир ему отказали.
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