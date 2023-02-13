В России заработала система поиска запрещённого контента
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По данным ТАСС, в России заработала система поиска запрещённого контента в Сети. Эта система называется «Окулус». Она призвана выявлять нарушения законодательства страны в изображениях и видеоматериалах.
Через некоторое время создатели системы хотят добиться большего – чтобы «Окулус» выявлял запрещённые материалы в сложных рукописных текстах и рисованном контенте. Тестовый период системы закончился, а с начала года она уже интегрируется с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора.
Информационная система «Окулус» уже запущена и выполняет возложенные на неё задачи в полном объёме. До 2025 года прорабатывается возможность добавления новых классов и типов нарушений, а также функций определения поз людей и их действий. Система будет выявлять запрещённые материалы на нескольких кадрах на видеофрагментах, в сложных рукописных текстах и рисованном контенте.
«Окулус» уже без проблем выявляет признаки экстремистской тематики, пропаганды ЛГБТ, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду и прочему.
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