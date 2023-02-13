По данным ТАСС, в России заработала система поиска запрещённого контента в Сети. Эта система называется «Окулус». Она призвана выявлять нарушения законодательства страны в изображениях и видеоматериалах.

Через некоторое время создатели системы хотят добиться большего – чтобы «Окулус» выявлял запрещённые материалы в сложных рукописных текстах и рисованном контенте. Тестовый период системы закончился, а с начала года она уже интегрируется с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора.

Информационная система «Окулус» уже запущена и выполняет возложенные на неё задачи в полном объёме. До 2025 года прорабатывается возможность добавления новых классов и типов нарушений, а также функций определения поз людей и их действий. Система будет выявлять запрещённые материалы на нескольких кадрах на видеофрагментах, в сложных рукописных текстах и рисованном контенте.

«Окулус» уже без проблем выявляет признаки экстремистской тематики, пропаганды ЛГБТ, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду и прочему.