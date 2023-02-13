Три команды из России приглашены в отборочные на RMR к чемпионату мира по CS:GO

После завершения турнира IEM Katowice 2023 разработчики соревновательного шутера Counter-Strike: Global Offensive обновили рейтинг профессиональных команд.
По его результатам определились команды, которые точно выступят в закрытых региональных квалификациях на RMR-турниры — на этих турнирах определятся участники главного турнира по CS:GO, BLAST.tv Paris Major 2023.
В Европе на данном этапе сразятся 32 коллектива, половина из которых уже известны: среди них российские команды forZe, 1win и Aurora Gaming. Остальные участники определятся в ходе открытых отборочных для всех желающих.
Участники Paris Major 2023 RMR CQ — Европа А:
- G2 Esports (Европа);
- Astralis (Дания);
- 9INE (Польша);
- Copenhagen Flames (Дания);
- SAW (Португалия);
- HAVU Gaming (Финляндия);
- 1win (Россия);
- IKLA (Украина).
Участники Paris Major 2023 RMR CQ — Европа B:
- OG (Европа);
- Aurora Gaming (Россия);
- Team GamerLegion (Европа);
- forZe (Россия);
- Monte (Украина);
- Team Falcons (Франция);
- Apeks (Европа);
- Illuminar Gaming (Польша).
Лучшие коллективы из закрытых отборочных смогут сыграть на региональных RMR-турнирах в Дании, куда уже приглашены призёры прошлого мэйджора (в том числе Outsiders, Team Spirit и Cloud9). На RMR-ивентах и будут разыграны все путёвки на BLAST.tv Paris Major 2023 по CS:GO.
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