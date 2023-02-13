Три команды из России приглашены в отборочные на RMR к чемпионату мира по CS:GO

После завершения турнира IEM Katowice 2023 разработчики соревновательного шутера Counter-Strike: Global Offensive обновили рейтинг профессиональных команд.

По его результатам определились команды, которые точно выступят в закрытых региональных квалификациях на RMR-турниры — на этих турнирах определятся участники главного турнира по CS:GO, BLAST.tv Paris Major 2023.

В Европе на данном этапе сразятся 32 коллектива, половина из которых уже известны: среди них российские команды forZe, 1win и Aurora Gaming. Остальные участники определятся в ходе открытых отборочных для всех желающих.

Участники Paris Major 2023 RMR CQ — Европа А:

G2 Esports (Европа);

Astralis (Дания);

9INE (Польша);

Copenhagen Flames (Дания);

SAW (Португалия);

HAVU Gaming (Финляндия);

1win (Россия) ;

; IKLA (Украина).

Участники Paris Major 2023 RMR CQ — Европа B:

OG (Европа);

Aurora Gaming (Россия) ;

; Team GamerLegion (Европа);

forZe (Россия) ;

; Monte (Украина);

Team Falcons (Франция);

Apeks (Европа);

Illuminar Gaming (Польша).

Лучшие коллективы из закрытых отборочных смогут сыграть на региональных RMR-турнирах в Дании, куда уже приглашены призёры прошлого мэйджора (в том числе Outsiders, Team Spirit и Cloud9). На RMR-ивентах и будут разыграны все путёвки на BLAST.tv Paris Major 2023 по CS:GO.