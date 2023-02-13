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Стал известен список участников отборочных на RMR к Paris Major 2023 по CS:GO

Три команды из России приглашены в отборочные на RMR к чемпионату мира по CS:GO
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После завершения турнира IEM Katowice 2023 разработчики соревновательного шутера Counter-Strike: Global Offensive обновили рейтинг профессиональных команд.

По его результатам определились команды, которые точно выступят в закрытых региональных квалификациях на RMR-турниры — на этих турнирах определятся участники главного турнира по CS:GO, BLAST.tv Paris Major 2023.

В Европе на данном этапе сразятся 32 коллектива, половина из которых уже известны: среди них российские команды forZe, 1win и Aurora Gaming. Остальные участники определятся в ходе открытых отборочных для всех желающих.

Участники Paris Major 2023 RMR CQ — Европа А:

  • G2 Esports (Европа);
  • Astralis (Дания);
  • 9INE (Польша);
  • Copenhagen Flames (Дания);
  • SAW (Португалия);
  • HAVU Gaming (Финляндия);
  • 1win (Россия);
  • IKLA (Украина).

Участники Paris Major 2023 RMR CQ — Европа B:

  • OG (Европа);
  • Aurora Gaming (Россия);
  • Team GamerLegion (Европа);
  • forZe (Россия);
  • Monte (Украина);
  • Team Falcons (Франция);
  • Apeks (Европа);
  • Illuminar Gaming (Польша).

Лучшие коллективы из закрытых отборочных смогут сыграть на региональных RMR-турнирах в Дании, куда уже приглашены призёры прошлого мэйджора (в том числе Outsiders, Team Spirit и Cloud9). На RMR-ивентах и будут разыграны все путёвки на BLAST.tv Paris Major 2023 по CS:GO.

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