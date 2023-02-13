Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Star Wars Jedi: Survivor объяснили, почему игра не выйдет на PS4 и Xbox One

Авторы Star Wars Jedi: Survivor объяснили, почему игра не выйдет на PS4 и Xbox One
Комментарии

Star Wars Jedi: Survivor выйдет только на ПК, PS5 и Xbox Series. В отличие от Fallen Order, проект минует PS4 и Xbox One. Почему Survivor не выйдет на прошлых консолях, рассказали авторы.

По словам Respawn, во время разработки тайтла на PS5 у них нет никаких ограничений. А вот если бы игра вышла ещё и на прошлых консолях, пришлось бы ставить рамки.

PS5 позволяет нам создавать гораздо большие локации с большей детализацией. Также можно сделать лучше плотность, увеличить разнообразие врагов и NPC. Мы не хотели менять то, что сделали ранее, мы хотели улучшить всё это. Мы не хотели ставить себе рамки.
Тест к Hogwarts Legacy. Какой факультет из «Гарри Поттера» подошёл бы вам Тест к Hogwarts Legacy. Какой факультет из «Гарри Поттера» подошёл бы вам

Star Wars Jedi: Survivor — сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order. Действие игры развернётся через пять лет после оригинала и расскажет о новых приключениях Кэла Кестиса.

Проект выйдет 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023