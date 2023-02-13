Авторы Star Wars Jedi: Survivor объяснили, почему игра не выйдет на PS4 и Xbox One
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Star Wars Jedi: Survivor выйдет только на ПК, PS5 и Xbox Series. В отличие от Fallen Order, проект минует PS4 и Xbox One. Почему Survivor не выйдет на прошлых консолях, рассказали авторы.
По словам Respawn, во время разработки тайтла на PS5 у них нет никаких ограничений. А вот если бы игра вышла ещё и на прошлых консолях, пришлось бы ставить рамки.
PS5 позволяет нам создавать гораздо большие локации с большей детализацией. Также можно сделать лучше плотность, увеличить разнообразие врагов и NPC. Мы не хотели менять то, что сделали ранее, мы хотели улучшить всё это. Мы не хотели ставить себе рамки.
Star Wars Jedi: Survivor — сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order. Действие игры развернётся через пять лет после оригинала и расскажет о новых приключениях Кэла Кестиса.
Проект выйдет 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.
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