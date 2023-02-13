Стример AdinRoss перешёл с Twitch на «более свободную» площадку Kick за $ 150 млн

Популярный американский стример AdinRoss (более 7,2 млн подписчиков Twitch) сообщил, что подписал контракт со стримерской платформой Kick, где теперь будет проводить свои прямые трансляции.

За два года эфиров Адин получит $ 150 млн. При этом сам стример рассказал, что покидает Twitch не только из-за денег, но также из-за политики платформы.

Недавно мне позвонили и сказали, что если я буду дальше так себя вести и говорить определённые слова, то они будут вынуждены заблокировать мой канал на неопределённый срок. Twitch мне просто угрожает.

Он также признался, что воодушевлён новым сотрудничеством, поскольку политика Kick в отношении авторского права и контента на трансляциях гораздо менее строгая.

Там можно смотреть спортивные матчи и фильмы, делать пранки. Без каких-то ограничений… Чёрт, мы можем даже порно вместе смотреть! Тут нет никаких правил, и вы сможете делать в моём чате всё что захотите, и банить никого не будут.

Первая трансляция AdinRoss пройдёт уже на этой неделе.