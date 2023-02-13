Убить пятерых под воздействием водки: появились трофеи Atomic Heart

На сайте PowerPyx появился список трофеев отечественной Atomic Heart. Всего в игре будет 42 приза: 30 бронзовых, восемь серебряных, три золотых и один платиновый.
Для получения платины действительно придётся постараться, поскольку один из призов можно получить после прохождения тайтла в хардкорном режиме. Вероятно, в этом режиме игра станет намного сложнее. Также имеются ещё трофеи за убийство боссов и улучшение видов оружия. Есть один забавный приз — нужно убить пятерых врагов под воздействием водки.
Atomic Heart — шутер, действие которого развернётся в альтернативной версии СССР. Игрокам нужно будет противостоять злобным роботам и спасти страну.
Релиз игры состоится 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На ПК проект будет доступен только через VK Play, а на консолях официальный релиз в России не состоится.
- 13 февраля 2023
-
15:08
-
14:50
-
14:42
-
14:15
-
14:00
-
13:25
-
13:21
-
12:59
-
12:52
-
12:45
-
12:14
-
11:51
-
11:45
-
11:43
-
11:24
-
11:20
-
10:50
-
10:50
-
10:20
-
09:35
-
09:00
-
08:35
-
04:25
-
03:22
-
03:11
-
02:56
-
02:44
-
02:07
- 12 февраля 2023
-
23:04
-
22:48
-
19:56
-
19:23
-
18:46
-
18:13
-
17:20