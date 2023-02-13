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Автор сериала «Пацаны» намекнул, что шоу продлят на пятый сезон

Автор сериала «Пацаны» намекнул, что шоу продлят на пятый сезон
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Создатель супергеройского сериала «Пацаны» Эрик Крипке дал понять, что рассчитывает на пятый сезон своего шоу.

В соцсетях он сообщил, что находится в Торонто на съёмках четвёртого сезона. При этом Крипке подчеркнул, что это не станет финалом «Пацанов».

Снимаем с конца августа. Нахожусь тут, чтобы подготовить и срежиссировать финал четвёртого сезона. И нет, это не финал сериала, ждите ещё! Хотя сейчас главное — это премьера текущего сезона… в какой-то момент в будущем нашей реальности.

Как стало известно в январе, в 2022 году сериал «Пацаны» обошёл по популярности все многосерийные шоу Marvel — на просмотр шоу от Amazon потратили 10,6 млрд минут. Сериал занял 11-ю строчку топа самых популярных шоу прошлого года.

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