«Мораль на нуле». У якутской The Day Before большие проблемы с разработкой
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Издание 3DNews на анонимной основе пообщалось с источниками, которые раскрыли состояние якутской The Day Before и рассказали, как идут дела в студии Fntastic. После показа геймплея и других странностей геймеры уже даже не верят в существование проекта. Они считают, что у игры большие проблемы. Если верить информации, так оно и есть.
Если коротко, то вся проблема в разработке исходит от руководства. Отмечается, что у игры настоящий аврал, а на доработку всего нужно ещё как минимум два года.
Детали из беседы журналистов с источниками
- Руководство студии делает громкие обещания, но почти никогда их не выполняет.
- При попадании в студию новых сотрудников знакомят с местным волонтёрством. Под ним во Fntastic понимаются бесплатные сверхурочные.
- Для студии вполне нормально сильно перерабатывать, притом касается это и руководителей различных отделов.
- Текучка кадров в студии большая. Люди постоянно увольняются, а на смену им приходят другие.
- «Мораль на нуле», «Витает атмосфера безысходности и отчаяния»: так описывают атмосферу в студии источники.
- Сооснователи Fntastic братья Эдуард и Айсен Готовцевы принимают многие ключевые и мелкие решения, опираясь только на самих себя, не глядя на аналитику и другие факторы.
Фото: Fntastic
- Источники подчеркнули, что разработка игры может резко изменить направление из-за плохого настроения братьев. В итоге часто случается, что почти готовые материалы становятся лишними.
- После демонстрации геймплея игроки обратили внимание на копирование зарубежных игр. И это действительно так. Братья Готовцевы буквально просят «сделать как у них», имея в виду проекты других компаний.
- Согласно данным, в игру хотят поместить зомби и торговцев. Об остальном контенте речи пока не идёт.
- Большинство показанных сцен в геймплейном и других трейлерах делали лишь для показа. Отмечается, что авторы хотят выпустить сырую игру, а потом её доделывать.
The Day Before должна выйти в ноябре на ПК. В разработке находятся версии игры для PS5 и Xbox Series.
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