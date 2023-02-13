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«Мораль на нуле». У якутской The Day Before большие проблемы с разработкой

«Мораль на нуле». У якутской The Day Before большие проблемы с разработкой
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Издание 3DNews на анонимной основе пообщалось с источниками, которые раскрыли состояние якутской The Day Before и рассказали, как идут дела в студии Fntastic. После показа геймплея и других странностей геймеры уже даже не верят в существование проекта. Они считают, что у игры большие проблемы. Если верить информации, так оно и есть.

Если коротко, то вся проблема в разработке исходит от руководства. Отмечается, что у игры настоящий аврал, а на доработку всего нужно ещё как минимум два года.

Детали из беседы журналистов с источниками

  • Руководство студии делает громкие обещания, но почти никогда их не выполняет.
  • При попадании в студию новых сотрудников знакомят с местным волонтёрством. Под ним во Fntastic понимаются бесплатные сверхурочные.
  • Для студии вполне нормально сильно перерабатывать, притом касается это и руководителей различных отделов.
  • Текучка кадров в студии большая. Люди постоянно увольняются, а на смену им приходят другие.
  • «Мораль на нуле», «Витает атмосфера безысходности и отчаяния»: так описывают атмосферу в студии источники.
  • Сооснователи Fntastic братья Эдуард и Айсен Готовцевы принимают многие ключевые и мелкие решения, опираясь только на самих себя, не глядя на аналитику и другие факторы.

Фото: Fntastic

  • Источники подчеркнули, что разработка игры может резко изменить направление из-за плохого настроения братьев. В итоге часто случается, что почти готовые материалы становятся лишними.
  • После демонстрации геймплея игроки обратили внимание на копирование зарубежных игр. И это действительно так. Братья Готовцевы буквально просят «сделать как у них», имея в виду проекты других компаний.
  • Согласно данным, в игру хотят поместить зомби и торговцев. Об остальном контенте речи пока не идёт.
  • Большинство показанных сцен в геймплейном и других трейлерах делали лишь для показа. Отмечается, что авторы хотят выпустить сырую игру, а потом её доделывать.
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The Day Before должна выйти в ноябре на ПК. В разработке находятся версии игры для PS5 и Xbox Series.

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