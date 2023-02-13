Травоман и Ybicanoooobov проведут турнир по Dota 2 c призовым фондом в полмиллиона рублей
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Популярные русскоязычные стримеры по Dota 2 организуют шоу-турнир BetBoom Streamers Battle, в рамках которого четыре коллектива поборются за призовой фонд в размере 500 тыс. рублей.
CHEATBANNED, ТраВоМаН, GoodWIN и Ybicanoooobov соберут для участия собственные команды, составы которых огласят позже, — туда войдут другие стримеры, комментаторы и профессиональные игроки. Матчи пройдут с 16 по 19 февраля на каналах стримеров.
Фото: BetBoom Esports
Организаторы ивента также введут необычное правило: каждая команда сможет выбрать двух персонажей, которых соперники не смогут запретить. Это объясняют тем, что отдельные стримеры известны благодаря игре на конкретных героях и лишать зрителей подобного контента было бы несправедливо.
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