Травоман и Ybicanoooobov проведут турнир по Dota 2 c призовым фондом в полмиллиона рублей

Популярные русскоязычные стримеры по Dota 2 организуют шоу-турнир BetBoom Streamers Battle, в рамках которого четыре коллектива поборются за призовой фонд в размере 500 тыс. рублей.

CHEATBANNED, ТраВоМаН, GoodWIN и Ybicanoooobov соберут для участия собственные команды, составы которых огласят позже, — туда войдут другие стримеры, комментаторы и профессиональные игроки. Матчи пройдут с 16 по 19 февраля на каналах стримеров.

Фото: BetBoom Esports

Организаторы ивента также введут необычное правило: каждая команда сможет выбрать двух персонажей, которых соперники не смогут запретить. Это объясняют тем, что отдельные стримеры известны благодаря игре на конкретных героях и лишать зрителей подобного контента было бы несправедливо.