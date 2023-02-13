Зрители восторгаются пятым эпизодом The Last of Us. У него высочайшая оценка в сериале

11 февраля вышел пятый эпизод сериала The Last of Us под названием Endure and Survive («Борись и выживай»). События серии разворачиваются в Канзасе: Джоэл и Элли вынуждены заручиться поддержкой братьев Генри и Сэма, чтобы выбраться из города, кишащего мародёрами.
Зрители очень высоко оценили эпизод: средняя оценка на агрегаторе IMDb у Endure and Survive составляет 9,6/10. Это даже больше, чем у первых двух серий, которые также наделили заоблачными оценками — 9,2/10. Пользователи хвалят захватывающий сюжет, актёрскую игру и ужасающую развязку эпизода, доводящую до слёз.
Фото: IMDb
Сценаристы, режиссёры и актёры добились чего-то поистине невероятного. Вот как нужно снимать сериалы. Пожалуйста, продолжайте.
Одна из лучших серий The Last of Us на данный момент, без каких-либо сомнений.
Я не любитель сериалов о зомби-апокалипсисе, но как же я рад, что наткнулся на The Last of Us!
Я не смог сдержать слёз. Вот что такое The Last of Us!
Впереди у сериала The Last of Us ещё четыре эпизода. Следующая серия выйдет 20 февраля, а финал сезона состоится 13 марта. После этого авторы возьмутся за продолжение, основанное на сиквеле оригинальной игры.
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