CD Projekt рассказала о главных проблемах нового «Ведьмака 3»

CD Projekt RED рассказала о ближайших апдейтах для обновлённого «Ведьмака 3». В студии заявили, что уже работают над патчами, которые исправят множество проблем. Среди них:

оптимизация использования процессора на ПК;

улучшение работы игры на DIrectX 12;

увеличение производительности на консолях;

повышение качества рейтрейсинга теней и глобального освещения;

внедрение технологии HBAO в ПК-версию;

исправление вылетов и багов, фиксы ошибок в задании «Подготовка к битве».

Когда именно выйдут патчи с исправлениями, пока неизвестно. В CD Projekt RED призвали игроков делиться своими техническими трудностями и сообщать обо всех неполадках.

Обновлённая версия «Ведьмака 3» вышла на ПК и консолях в середине декабря. Спустя два месяца ролевой экшен до сих пор работает нестабильно: игроки сталкиваются с багами и просадками частоты кадров, которых не было до некстген-обновления.