CD Projekt рассказала о главных проблемах нового «Ведьмака 3»
Поделиться
CD Projekt RED рассказала о ближайших апдейтах для обновлённого «Ведьмака 3». В студии заявили, что уже работают над патчами, которые исправят множество проблем. Среди них:
- оптимизация использования процессора на ПК;
- улучшение работы игры на DIrectX 12;
- увеличение производительности на консолях;
- повышение качества рейтрейсинга теней и глобального освещения;
- внедрение технологии HBAO в ПК-версию;
- исправление вылетов и багов, фиксы ошибок в задании «Подготовка к битве».
Когда именно выйдут патчи с исправлениями, пока неизвестно. В CD Projekt RED призвали игроков делиться своими техническими трудностями и сообщать обо всех неполадках.
Обновлённая версия «Ведьмака 3» вышла на ПК и консолях в середине декабря. Спустя два месяца ролевой экшен до сих пор работает нестабильно: игроки сталкиваются с багами и просадками частоты кадров, которых не было до некстген-обновления.
Комментарии
- 13 февраля 2023
-
16:40
-
16:12
-
15:53
-
15:49
-
15:26
-
15:08
-
14:50
-
14:42
-
14:15
-
14:00
-
13:25
-
13:21
-
12:59
-
12:52
-
12:45
-
12:14
-
11:51
-
11:45
-
11:43
-
11:24
-
11:20
-
10:50
-
10:50
-
10:20
-
09:35
-
09:00
-
08:35
-
04:25
-
03:22
-
03:11
-
02:56
-
02:44
-
02:07
- 12 февраля 2023
-
23:04
-
22:48
Партнерский контент