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CD Projekt рассказала о главных проблемах нового «Ведьмака 3»

CD Projekt рассказала о главных проблемах нового «Ведьмака 3»
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CD Projekt RED рассказала о ближайших апдейтах для обновлённого «Ведьмака 3». В студии заявили, что уже работают над патчами, которые исправят множество проблем. Среди них:

  • оптимизация использования процессора на ПК;
  • улучшение работы игры на DIrectX 12;
  • увеличение производительности на консолях;
  • повышение качества рейтрейсинга теней и глобального освещения;
  • внедрение технологии HBAO в ПК-версию;
  • исправление вылетов и багов, фиксы ошибок в задании «Подготовка к битве».

Когда именно выйдут патчи с исправлениями, пока неизвестно. В CD Projekt RED призвали игроков делиться своими техническими трудностями и сообщать обо всех неполадках.

Обновлённая версия «Ведьмака 3» вышла на ПК и консолях в середине декабря. Спустя два месяца ролевой экшен до сих пор работает нестабильно: игроки сталкиваются с багами и просадками частоты кадров, которых не было до некстген-обновления.

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