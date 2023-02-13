Педро Паскаль пожаловался на свой шлем в сериале «Мандалорец»
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Исполнитель главной роли в сериале «Мандалорец» Педро Паскаль рассказал о том, насколько тяжело на самом деле носить знаменитый костюм мандалорца. Актёр сравнил его с перчаткой, которая натянута на всё тело, однако самые главные трудности доставляет именно шлем.
Дело в том, что он быстро запотевает, а периферического обзора в нём нет. Паскаль признался, что вообще ничего в нём не видит.
Ирония в том, что вы не можете видеть выражение лица мандалорца, потому что шлем полностью погружает вас в мир и мгновенно заставляет персонажа казаться настоящим. Но в нём ни черта не видно! Периферического обзора в этом шлеме нет. Если у меня под ногами будет яма, то я в неё провалюсь.
Третий сезон «Мандалорца» стартует уже 1 марта на Disney+.
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