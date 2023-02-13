Раскрыт самый популярный факультет Хогвартса в Hogwarts Legacy

Одна из главных особенностей Hogwarts Legacy — распределение по факультетам. Ещё в «Гарри Поттере и Философском камне» зрители узнали, что в волшебном мире Джоан Роулинг есть четыре дома: Гриффиндор, Слизерин, Когтевран и Пуффендуй. И в новой ролевой игре от Warner Bros. можно отобраться на любой из них.
Оказалось, что самым популярным факультетом у игроков на PlayStation 5 стал Слизерин — его предпочли 18,1% игроков. Затем идёт Гриффиндор (15,7%), Когтевран (11,9%) и Пуффендуй.
PlayStation 5
- Слизерин — 18,1%
- Гриффиндор — 15,7%
- Когтевран — 11,9%
- Пуффендуй — 6,7%
На ПК ситуация несколько иная: в лидерах всё так же Слизерин (19%), а вот на втором месте оказался Когтевран (14,9%). Сразу за ним идёт Гриффиндор (13,6%), а замыкает четвёрку Пуффендуй (7,7%).
ПК
- Слизерин — 19%
- Когтевран — 14,9%
- Гриффиндор — 13,6%
- Пуффендуй — 7,7%
Таким образом, на обеих платформах доминирует Слизерин, а сильно отстающим домом становится Пуффендуй. После релиза Hogwarts Legacy на консолях прошлого поколения ситуация наверняка изменится, однако вряд ли «змеиный» факультет уступит лидерство.
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