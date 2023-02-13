Раскрыт самый популярный факультет Хогвартса в Hogwarts Legacy

Одна из главных особенностей Hogwarts Legacy — распределение по факультетам. Ещё в «Гарри Поттере и Философском камне» зрители узнали, что в волшебном мире Джоан Роулинг есть четыре дома: Гриффиндор, Слизерин, Когтевран и Пуффендуй. И в новой ролевой игре от Warner Bros. можно отобраться на любой из них.

Оказалось, что самым популярным факультетом у игроков на PlayStation 5 стал Слизерин — его предпочли 18,1% игроков. Затем идёт Гриффиндор (15,7%), Когтевран (11,9%) и Пуффендуй.

PlayStation 5

Слизерин — 18,1% Гриффиндор — 15,7% Когтевран — 11,9% Пуффендуй — 6,7%

На ПК ситуация несколько иная: в лидерах всё так же Слизерин (19%), а вот на втором месте оказался Когтевран (14,9%). Сразу за ним идёт Гриффиндор (13,6%), а замыкает четвёрку Пуффендуй (7,7%).

ПК

Слизерин — 19% Когтевран — 14,9% Гриффиндор — 13,6% Пуффендуй — 7,7%

Таким образом, на обеих платформах доминирует Слизерин, а сильно отстающим домом становится Пуффендуй. После релиза Hogwarts Legacy на консолях прошлого поколения ситуация наверняка изменится, однако вряд ли «змеиный» факультет уступит лидерство.