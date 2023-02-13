Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Рейтинг факультетов Хогвартса в Hogwarts Legacy

Раскрыт самый популярный факультет Хогвартса в Hogwarts Legacy
Комментарии

Одна из главных особенностей Hogwarts Legacy — распределение по факультетам. Ещё в «Гарри Поттере и Философском камне» зрители узнали, что в волшебном мире Джоан Роулинг есть четыре дома: Гриффиндор, Слизерин, Когтевран и Пуффендуй. И в новой ролевой игре от Warner Bros. можно отобраться на любой из них.

Оказалось, что самым популярным факультетом у игроков на PlayStation 5 стал Слизерин — его предпочли 18,1% игроков. Затем идёт Гриффиндор (15,7%), Когтевран (11,9%) и Пуффендуй.

PlayStation 5

  1. Слизерин — 18,1%
  2. Гриффиндор — 15,7%
  3. Когтевран —  11,9%
  4. Пуффендуй — 6,7%

На ПК ситуация несколько иная: в лидерах всё так же Слизерин (19%), а вот на втором месте оказался Когтевран (14,9%). Сразу за ним идёт Гриффиндор (13,6%), а замыкает четвёрку Пуффендуй (7,7%).

ПК

  1. Слизерин — 19%
  2. Когтевран — 14,9%
  3. Гриффиндор — 13,6%
  4. Пуффендуй — 7,7%

Таким образом, на обеих платформах доминирует Слизерин, а сильно отстающим домом становится Пуффендуй. После релиза Hogwarts Legacy на консолях прошлого поколения ситуация наверняка изменится, однако вряд ли «змеиный» факультет уступит лидерство.

Тест к Hogwarts Legacy. Какой факультет из «Гарри Поттера» подошёл бы вам Тест к Hogwarts Legacy. Какой факультет из «Гарри Поттера» подошёл бы вам
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023