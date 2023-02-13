«Уэнсдей» обошёл «Дом дракона» и стал самым популярным сериалом 2022 года

Аналитическое издание SambaTV выпустило большой отчёт о самых популярных сериалах 2022 года. Исследователи напомнили, что пик актуальности для новых шоу приходится на первые 15 дней — именно в первые две недели сериалы показывают самые впечатляющие цифры просмотров.

Оказалось, что самым популярным сериалом в 2022 году за первые 15 дней стал «Дом дракона». Издание не представило конкретных цифр, однако отметило, что приквел «Игры престолов» показал невероятные цифры и стал одним из самых важных проектов HBO.

При этом абсолютным лидером сериал не стал. По итогам 40 дней стриминга в лидеры вырвался «Уэнсдей» с Дженной Ортегой. Шоу от Netflix показало необычную для подобных сериалов выдержку, что и стало решающим фактором в долгосрочной перспективе. Как отмечают аналитики, наибольшую роль здесь сыграла популярность шоу в TikTok и других видеоплатформах, а также ставка на молодую аудиторию.

Netflix тем временем уже продлил «Уэнсдей» на второй сезон. Продолжение сериала с Дженной Ортегой выйдет не раньше 2024 года.