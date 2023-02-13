Суровый Киану Ривз и Эйфелева башня — на новом постере «Джона Уика 4»

Издание IGN опубликовало новый промокадр из «Джона Уика 4». По традиции на нём изображён сам Киану Ривз, а фоном в этот раз выступает Эйфелева башня. Судя по всему, у него есть какие-то убийственные дела в Париже.
Фото: IGN
«Джон Уик 4» продолжит историю наёмного киллера по кличке Баба-яга. По сюжету фильма Джон пытается отойти от дел и жить мирной жизнью. Однако в какой-то момент с ним связывается его давний знакомый из криминального синдиката и вновь втягивает его в неприятности. Авторы обещают, что квадриквел станет самым зрелищным фильмом в серии.
Премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта 2023 года в кинотеатрах по всему миру. Ранее Киану Ривз заявил, что четвёртая часть франшизы стала самым тяжёлым физическим испытанием за всю его карьеру.
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