Dead Island 2 выйдет раньше, чтобы не бороться со Star Wars Jedi: Survivor

Deep Silver решила выпустить Dead Island 2 раньше на целую неделю — теперь зомби-экшен появится 21 апреля. Перенос случился одновременно с новостью о том, что игра ушла на золото, то есть основная часть разработки завершена.
Смена даты выхода совсем не удивляет, ведь недавно на 28 апреля отложили Star Wars Jedi: Survivor — сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order явно может слишком помешать Dead Island 2. Неудивительно, что разработчики решили даже не пытаться испытывать судьбу после продолжительной разработки.
Dead Island 2 анонсировали в далёком 2014 году, после чего экшен несколько раз начинали делать с нуля силами разных команд. В итоге финальную версию делает студия Free Radical Design — создатели TimeSplitter, Haze и Homefront: The Revolution.
- 13 февраля 2023
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