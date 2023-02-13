Дженна Ортега и другие герои — на свежих постерах «Крика 6»

Paramount Pictures выпустила новые постеры «Крика 6» с главными персонажами будущей картины. В список попали аж 13 человек: от героини Дженны Ортеги до Хайден Панеттьери и Кортни Кокс.
Режиссёрами «Крика 6» выступили Тайлер Джиллетт и Мэттью Беттинелли, которые отвечали за постановку «Крика» 2022 года. Сценарий разработали Джеймс Вандербильт и Гай Бусик. Сюжетно фильм продолжит события пятой части, при этом повествование впервые в истории франшизы развернётся в многомиллионном Нью-Йорке.
Мировая премьера новой части «Крика» состоится 9 марта 2023 года. Продолжительность картины составит 123 минуты. Доберётся ли ужастик до России, пока неизвестно. Ранее авторы выпустили свежий тизер ленты с новыми кадрами.
Постеры с героями фильма
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
Фото: Paramount Pictures
- 13 февраля 2023
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