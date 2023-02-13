Digital Foundry объяснила, почему по Hogwarts Legacy всё ещё не сделали ролик

В свежем подкасте Digital Foundry учредитель редакции Ричард Ледбеттер объяснил отсутствие материалов по Hogwarts Legacy. Как оказалось, дело в большом патче первого дня.
Изначально издатель WB Games решил прислать ключи на игру техническим экспертам только после выхода крупного патча со множеством технических исправлений, чтобы в Digital Foundry не сделали материал по неактуальной версии экшена. Он вышел через несколько часов после глобальной премьеры игры, утром 11 февраля.
Отсутствие материалов никак не связано с тем, что франшизу придумала скандальная Джоан Роулинг. Ледбеттер отметил, что они в первую очередь журналисты, которые занимаются освещением технического состояния игры — и их это никак не волнует. Исключительно по причине хоть какой-либо причастности Роулинг они бы не отказались от создания материала.
Единственная причина, по которой Digital Foundry может не освещать игру, — если она не очень интересна редакции. Но Ледбеттер отметил, что о чём-то, кроме технического состояния Hogwarts Legacy, они не хотят говорить сейчас — слишком много токсичности в интернете на любое мнение касательно проекта.
- 13 февраля 2023
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